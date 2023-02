No início da manhã desta sexta-feira (10), mais uma pessoa foi morta em Sorriso. Trata-se de Wideoglem Vitorino de Melo Silva, 27 anos, que segundo seu irmão, possuía passagem pela polícia. Testemunhas relataram à Polícia Militar, que esteve no local do crime, que Wideoglem teria passado a noite em um bar e se envolvido em uma confusão com três pessoas, entre elas, uma mulher.

No raiar do dia, quando a vítima se dirigiu até sua motocicleta para deixar o local, um suspeito, em uma bicicleta se aproximou e efetuou, ao menos, quatro disparos em sua direção que atingiram cabeça e costas. O Corpo de Bombeiros foi ao local e constatou que a vítima não apresentava mais sinais vitais.

A Polícia Civil investiga o caso. Este é o segundo homicídio registrado em Sorriso em menos de oito horas.