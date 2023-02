Crime ocorreu no dia 29 de dezembro, quando os envolvidos tiveram uma discussão durante uma bebedeira

Um homem apontado como autor de um bárbaro homicídio ocorrido em Aripuanã teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (09.02). O suspeito de 51 anos, que ateou fogo na vítima com vida foi localizado no distrito de Conselvan, a cerca de 80 quilômetros do município.

O crime ocorreu no dia 29 de dezembro em uma residência em Aripuanã. Na ocasião, a vítima e o suspeito estavam ingerindo bebida alcoólica desde a data anterior, quando tiveram uma discussão. O suspeito saiu da casa e em seguida voltou com um balde de gasolina, jogou sobre a vítima e ateou fogo.

Uma pessoa que estava no local ajudou a apagar o fogo, sendo a vítima socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Aripuanã, sendo posteriormente transferida para unidade hospitalar na Capital, onde não resistiu aos ferimentos, e morreu no dia 05 janeiro.

Assim que foi acionada do bárbaro crime, a equipe da Polícia Civil de Aripuanã iniciou a apuração dos fatos, identificando o suspeito e representando pelo mandado de prisão preventiva. A ordem judicial foi deferida pela Justiça, porém o suspeito estava foragido desde a data do crime.

Em diligências para localizar o suspeito, os policiais da Delegacia de Aripuanã receberam informações sobre o paradeiro do procurado, no Distrito de Conselvan. Os investigadores diligenciaram até a região, onde foi dado cumprimento à ordem de prisão.

Ele foi conduzido à Delegacia de Aripuanã, onde foi interrogado pelo delegado Fernando Albuquerque, e posteriormente colocado à disposição da Justiça.