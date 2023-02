O motorista de um carro chevrolet modelo Corsa JZW 7647, com visíveis sinais de embriagues, foi detido e levado para a delegacia, após provocar um acidente, na Rua Hélio Sguário Muchalack, no Bairro Bandeirantes, em Juara. O acidente aconteceu por volta das 20H40 da noite desta sexta-feira, (10) e deixou os dois veículos bastante danificados.

De acordo com informações preliminares, o veículo HB20 branco placas RAU0F77, estava estacionado em frente a casa do seu proprietário, quando o motorista do Corsa bateu em sua traseira, jogando contra um poste de iluminação pública. Com o choque, o HB20 ficou com a traseira e a dianteira bastante danificadas e o Corsa teve a parte dianteira direita amassada.

No Corsa estava um casal, sendo que a esposa do motorista, que estava no banco do carona, por estar sem o cinto de segurança, bateu com a cabeça no brisa. O Corsa permaneceu no local e o HB20 foi retirado por um guincho de auto socorro.