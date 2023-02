A manhã deste sábado foi marcada por acidentes de trânsito quase de forma simultânea no município de Juína, sendo um deles registrado pela Polícia Militar as 09:00h na MT 170, próximo a ponte do Rio Perdido saída para Castanheira, envolvendo uma caminhonete S-10 de cor preta e uma moto Honda Bros 160 de cor preta.

Ao chegar no local a Polícia Militar fez o isolamento da área e aguardou a chegada dos soldados do corpo de bombeiros da 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) da cidade de Juína, que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima que conduzia a motocicleta para a Unidade De Pronto Atendimento (UPA) 24horas.

O condutor da S-10, Valdir De Aquino Boaventura, de 61 anos, permaneceu no local do acidente e deu sua versão para os policiais, onde relatou que seguia na rodovia sentido a cidade de Juína, e ao realizar uma conversão para a esquerda com o intuito de entrar em uma usina que fica as margens da estrada, viu pelo retrovisor o farol da motocicleta, e pensou que daria tempo de realizar a manobra, entretanto, sentiu um impacto na lateral de seu veículo onde o condutor Adilson Silva Roberto de 35 anos caiu no chão.

Uma testemunha que trafegava em sentido oposto, disse aos policiais que após passar pela ponte do Rio Perdido, viu o momento em que o condutor da camionete “fechou” o motociclista, e ambos saíram da pista, a testemunha acionou o Serviço De Atendimento Móvel De Urgência (SAMU) e saiu do local para onde retornou pouco tempo depois ao saber que a vítima da motocicleta era seu irmão.

O condutor da caminhonete realizou o teste do etilômetro e o resultado foi de 0,00 mg/l, ele é devidamente habilitado e seu veículo encontra-se com a documentação em dia, já a motocicleta foi entregue ao irmão do condutor que não pode relatar sua versão sobre o acidente, devido estar na UPA 24horas recebendo atendimentos médicos com escoriações e uma lesão em uma das pernas.

Um boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado para a Polícia Judiciária Civil.