Um acidente envolvendo uma carreta e um veículo Toyota Corolla, foi registrado neste sábado (11.02), na BR-163. Conforme a Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho, o motorista da carreta estava bêbado e seguia sentido Sinop, quando perdeu o controle do veículo de carga e atingiu o Corolla que seguia sentido Lucas do Rio Verde.

Segundo informações, não houve feridos, apenas danos materiais. O condutor da carreta foi preso.