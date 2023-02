Militares do Corpo de Bombeiros foram mobilizados na tarde deste sábado (11-02), para atender a um incêndio em um armazém de grãos localizado na rua irai no setor Industrial, zona Leste de Sorriso-MT.

Segundo o Sargento do corpo de bombeiros o local teve que ser isolado por conta do risco de desabamento. Em conversa com os militares, os mesmos informaram que ainda não é possível saber ao certo as causas do incêndio.

Por sorte ninguém ficou ferido apenas danos materiais foram registrados nesta ocorrência.