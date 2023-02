O caso foi registrado no município de Carlinda neste sábado (11), o homem vítima de golpe de arma branca, ficou sob cuidados médicos e a mulher foi presa em cumprimento de mandato aberto em 2018. Conforme registro da Polícia Militar, plantonistas do hospital municipal solicitaram os militares após um homem de 31 anos dar entrada com uma perfuração de faca no peito.

Para os militares a vítima relatou que teve uma discussão com a suspeita, que estaria embriagada, quando ela acabou desferindo um golpe de faca em seu peito. Em diligências até a residência, a mulher de 55 anos foi localizada e questionada sobre o ocorrido, não negou a acusação.

Em busca no sistema foi constatado que havia um mandato de prisão em aberto contra a suspeita na comarca de Colniza, por homicídio. Diante os fatos o caso foi registrado e a suspeita encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde permaneceu a disposição da justiça.