O autor de invasões e furtos a propriedades rurais no Natal passado, no município de Marcelândia, norte do estado, foi preso na sexta-feira (10.02), pela equipe da Polícia Civil do município.

A prisão do investigado, de 35 anos, contou com apoio da Polícia Militar de Marcelândia. Durante a ação policial para o cumprimento do mandado judicial, as equipes apreenderam com o investigado uma porção de maconha e uma balança de precisão.

Conforme a investigação da Delegacia de Marcelândia, o criminoso e sua convivente invadiram várias propriedades rurais no dia 25 de dezembro do ano passado, na Comunidade Bom Jaguar, zona rural do município.

O casal levou joias, roupas, pertences e dinheiro de uma das residências. Durante a investigação, os policiais civis de Marcelândia identificaram o autor do crime e conseguiram recuperar R$ 11,200 mil, joias e alguns objetos que foram entregue às vítimas.

Entretanto, na ocasião, por não estar mais em situação de flagrante, o suspeito foi liberado.

No decorrer do inquérito policial foi representada pela prisão do autor do crime, que foi preso na sexta-feira.