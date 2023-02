O policial civil de 33 anos, foi denunciado pela esposa após agredi-la com um soco na boca, pontapés, chutes e ainda fazer ameaças contra a vítima, em Sinop. O ataque foi praticado na noite do último sábado (11) após ele ter ter sido flagrado pela esposa falando ao telefone com outra mulher, durante uma confraternização de policiais civis.

No boletim de ocorrência registrado por ela na Polícia Civil de Sinop, a mulher relata que tem um relacionamento com o policial há oito anos, mas agora não quer mais continuar e solicitou medidas protetivas contra ele.

A mulher relata que foi à confreternização junto com o marido e no local ele deixou um amigo dar uma volta em seu veículo – um camaro – que acabou batendo o carro. Ela foi questionar sobre o que havia acontecido e diz ter flagrado o marido ao telefone com outra mulher.

Como ele não largava o aparelho, ela pegou rapidamente e correu, percebendo que ele conversava com outra mulher. Segundo narrado pela vítima, o marido a perseguiu e quando a alcançou desferiu um soco em sua boca. Na sequência, ele a derrubou no chão, lhe deu um chute nas nádegas e tomou o celular.

Ainda no documento, a mulher relata que o marido fica lhe ameaçando psicologicamente dizendo que ira se matar e que após as agressões, disse que irá colocar fim ao relacionamento. Ela solicitou medidas protetivas de urgência para mantê-lo afastado.

OUTRA CONFUSÃO

O policial já esteve envolvido em um caso de ciúmes registrado em Sinop. Ele foi preso após dar um soco e atirar na direção de um cantor por ciúmes de uma mulher, na noite de 28 de outubro de 2022, no Bar Cerveja de Garrafa. Ele chegou no estabelecimento acompanhado de duas mulheres. Como se identificou como policial, pôde manter a arma de fogo, uma pistola 9 milímetros.

Perto das 23h30, uma das mulheres que acompanhavam o policial subiu no palco, onde uma dupla se apresentava ao vivo, abraçou um dos artistas e começou a dançar. Em seguida, ele já subiu no palco, deu um soco no músico, sacou a arma e disparou na direção da vítima, que fugiu.

Policiais militares chegaram ao local após serem acionados pela segurança do bar e abordaram o policial civil, que entregou a arma. Ele, de acordo com os PMs, estava em visível estado de embriaguez.

Em seguida, quando os policiais explicaram que teriam que conduzi-lo a delegacia, ele reagiu e agrediu os policiais, sendo necessário uso de força e de um spray de pimenta para controlá-lo.