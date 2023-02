Corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no começo da tarde domingo (12) em estágio avançado de decomposição, às margens de uma rodovia na zona rural, em Juína. De acordo com as informações, passava das 15h quando a Polícia Militar foi acionada por populares. Eles relataram que encontraram o corpo a cerca de 11 km do centro da cidade, na Comunidade São Luiz.

Corpo estava às margens da estrada, do lado esquerdo. Não tinha documentação e não foi possível atestar a causa da morte no local. Ele estava em estágio de decomposição. Testemunha narrou que mora na comunidade e que há alguns dias, os moradores reclamaram de um forte odor. Afirmou que pensavam ser um animal morto.

Mas, ao passar pela estrada neste domingo, percebeu que se tratava de um cadáver humano. Ela acionou as autoridades. Caso segue sob investigação.