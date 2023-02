Mais dois criminosos, investigados pela autoria do homicídio do caminhoneiro Robson Luiz Mariano, ocorrido em janeiro na cidade de Sinop, foram presos pela de equipe da Polícia Civil do município.

J.M.S., de 26 anos, estava em uma cerâmica, na Estrada Nanci, zona rural de Sinop. Ele foi preso nesta segunda-feira (13.02) pela equipe da Divisão de Homicídios. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola 9mm que foi usada em, pelo menos, dois homicídios.

O outro investigado pelo crime, V.G.S.C., de 27 anos, foi preso na sexta-feira passada (10.02), na cidade de Itaúba. Após diligências na região, ele foi localizado pela equipe da delegacia local e encaminhado, posteriormente, para a penitenciária de Sinop

Um terceiro envolvido no homicídio da vítima Robson Mariano foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (08.02).

O crime

O corpo de Robson foi encontrado no dia 22 de janeiro, já em estado de decomposição, dez dias após a data em que desapareceu.

Robson morava no interior de São Paulo e no final de dezembro sofreu um acidente de trânsito em Mato Grosso. O caminhão que ele dirigia foi levado para uma oficina mecânica e ele se hospedou em Sinop para acompanhar o reparo do veículo. No dia 12 de janeiro, a vítima saiu de uma oficina, não foi mais vista e a família não conseguiu contato com ele.

A partir do registro de desaparecimento feito por um familiar dele, no dia 13 de janeiro, a Divisão de Homicídios da Delegacia de Sinop iniciou a investigação para apurar o paradeiro da vítima.

No dia 22 de janeiro, a Polícia Civil foi acionada pelo Ciosp sobre um corpo localizado em uma mata, nas proximidades da Estrada Cláudia. Uma pessoa informou aos policiais que havia entrado na mata para caçar, porém, sentiu um cheiro muito forte e foi verificar o que era e encontrou o corpo em decomposição.

O cadáver foi encaminhado para necropsia no IML de Sinop e o exame de datiloscopia atestou se tratar da vítima Robson Mariano.