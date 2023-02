O acidente envolvendo a Fiat Strada ocorreu no sábado à noite, na estrada da Linha dos Barbosa, na área rural de Juara (300 quilômetros de Sinop). Um homem de 36 anos, que estava como passageiro no veículo, foi socorrido em estado grave. Não há informações sobre o seu estado de saúde atual.

Segundo informações no boletim de ocorrência, o condutor perdeu o controle do veículo e caiu em um córrego, ficando totalmente submerso. No local havia o condutor da Strada, que estava tentando reanimar o passageiro que se afogou e estava desacordado.

Consta no registro que o mesmo estava embriagado e não deixava ninguém se aproximar para ajudar o homem afogado. Os policiais pediram para ele se afastar e acionaram uma equipe médica, que esteve no local e prestou os primeiros socorros, o encaminhando até o hospital.

De acordo com os policiais, o condutor estava a todo o momento agressivo e tentava “obstruir o trabalho da equipe”, sendo o necessário o uso de força para sua detenção, por seu visível estado de embriaguez.

A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros também esteve no local após a informação de terceiros que uma mulher estaria dentro do veículo, entretanto os militares não “encontraram vestígios de outra pessoa”, apenas localizando latas de cervejas dentro do carro.

O motorista foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde responderá pelos crimes de conduzir veículo sob efeito de álcool e resistência.