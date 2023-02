Davi Souto da Silva, 42, foi encontrado morto com sinais de espancamento dentro de uma das celas do Centro de Ressocialização de Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá), no final da noite de segunda-feira (13).

De acordo com as informações apuradas pelo , policiais penais que estavam de plantão relataram à Polícia Civil que foram chamados pelos detentos que dividiam a cela com a vítima. Eles contaram que Davi estava passando mal.

Mas, quando chegaram, já encontraram a vítima sem vida, caída no chão. O corpo foi levado para a recepção da cadeia. Perícia foi acionada e constatou que a vítima tinha sinais de espancamento.

Havia lesões nos olhos, na cabeça e um sinal de enforcamento no pescoço – que aparente ter sido feito com corda ou fio. Davi estava preso pelo crime de extorsão. Ele aguardava a soltura, já que sua prisão tinha passado do prazo.

Davi dividia a cela 3, do corredor um, com ao menos 19 detentos. A Lista dos ocupantes já está em posse da Polícia Civil, que vai investigar o crime. Foi ressaltado que aos trabalhos da perícia foram prejudicados pelo fato do corpo ter sido retirado da cela. Além disso, as equipes não tiveram acesso ao local do onde ele foi morto.