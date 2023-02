No período de 04 a 10 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação de fiscalização do transporte de produtos florestais, nas rodovias federais em Mato Grosso - a Operação Rotas da Amazônia II.



A operação Rotas da Amazônia tem por objetivo principal o enfrentamento aos crimes ambientais, especialmente o transporte de produtos florestais oriundos de exploração irregular na Amazônia Legal.



Com as equipes PRF atuando em Guarantã do Norte-MT e em Alto Garças-MT, foram fiscalizados 320 veículos de carga e registradas 16 ocorrências de transporte ilegal de madeira. Em decorrência dos crimes ambientais constatados, foram apreendidos 38 caminhões e 580 m³ (quinhentos e oitenta metros cúbicos) de madeira nativa.



A metade das ocorrências foram flagrantes de transporte de espécies nativas não autorizadas pelas licenças ambientais (Documento de Origem Florestal ou Guia Florestal). A identificação das espécies foi realizada em campo, pela equipe do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT) que atuou em apoio à PRF. As demais ocorrências incluíram reaproveitamento de licenças e a utilização de licenças vencidas ou canceladas.



Das apreensões realizadas, um quarto das cargas têm origem em Mato Grosso. As demais eram oriundas de outros estados, como Pará, Rondônia e Acre.