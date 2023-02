Uma mulher de 36 anos levou várias facadas e está internada no Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande, após ter sido atacada dentro de uma casa, nesta segunda-feira (13), na região central da cidade. A vítima foi convidada para ir até o local para orar pela mãe do suspeito, de 28 anos.

A tentativa de homicídio aconteceu por volta de 12h40 desta segunda-feira. A mulher, que não teve a identidade revelada, foi atingida com golpes no tórax, cabeça, braços e pernas.

De acordo com a Polícia militar, o agressor foi detido por populares que presenciaram o crime. Ao chegarem no local os militares algemaram e encaminharam ele até a delegacia. Já a vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Seu estado de saúde é considerado grave.

A mãe do suspeito contou aos policiais que chamou a mulher para orar por ela em sua casa, mas em determinado momento seu filho ficou nervoso, e sem motivo aparente, se armou com uma faca e atacou a vítima, que ainda tentou lutar e se desvencilhar dos golpes, sem sucesso.

O suspeito só parou com os golpes após outras pessoas que presenciaram a cena começaram a jogar pedras para que ele cessasse com o ataque. O agressor permanece preso e foi autuado por tentativa de homicídio. O caso ainda deve ser investigado pela Polícia Civil.