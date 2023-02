Policiais militares do 13º Batalhão prenderam um homem de 20 anos e apreenderam um adolescente de 16 anos por roubo, no começo da manhã desta terça-feira (14.02), em Lucas do Rio Verde. Os suspeitos foram detidos dentro de uma residência. Com a dupla, a PM apreendeu duas armas de fogo e munições.

Por volta de 06h, a equipe do 13º BPM foi acionada para atender ocorrência de uma suposta briga no bairro Alvorada. No local, os policiais militares ouviram gritos de um casal, que informaram sobre a presença de dois suspeitos armados dentro da residência.

Imediatamente, os policiais militares solicitaram apoio de outras equipes do batalhão e montaram cerco para localizar os suspeitos. Dentro da casa, a dupla foi rendida e na busca pessoal a PM encontrou dois revólveres calibre .38, de numeração suprimida, e 16 munições para as armas.

Em depoimento, as vítimas informaram que os suspeitos teriam invadido o local com a intenção de cometer roubo e que teriam sido trancados em um dos cômodos da casa. As vítimas relataram ainda que, por diversas vezes, foram ameaçadas e agredidas com coronhadas na cabeça.

Diante da situação, os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Lucas do Rio Verde, para registro do boletim de ocorrência e demais medidas que o caso requer.