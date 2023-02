Na tarde de ontem quinta-feira (16), três suspeitos morreram durante um confronto com a Polícia Militar de Sorriso. O episódio ocorreu na avenida dos Ipês, região central da cidade. Segundo informações do Tenente Coronel Jorge Almeida, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Sorriso, a PM recebeu informações de que um veículo Gol estaria sendo utilizado por criminosos envolvidos em homicídios registrados na cidade.

Na tarde de hoje, a equipe da Força Tática abordou um veículo com as mesmas características e durante a averiguação, a guarnição teria disparado contra os suspeitos após ter sido ameaçada com arma. Um dos ocupantes do carro morreu no local. Outros dois suspeitos foram socorridos e morreram no Hospital Regional de Sorriso.

Os jovens foram identificados como Vitor Gabriel Pereira, 18, Marcos de Lima Gomes, 20, e William Lemes Silva, 20. Ainda, segundo o comandante, os três jovens são suspeitos de cometer diversos homicídios em Sorriso, inclusive de terem executado Valdoci Conrado da Silva, 21 anos, morto na última terça-feira (14), em uma estrada vicinal com mais de 16 tiros.

A PM ainda localizou três armas de fogo em uma quitinete onde os três suspeitos estariam. Todas as informações levantadas pela PM serão repassadas à Polícia Judiciária Civil.