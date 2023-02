De acordo com o Corpo de Bombeiros, pessoas que estavam no local conseguiram socorrer as vítimas até a chegada das equipes de resgate.

Duas carretas bateram em uma rodovia, nesta quinta-feira (16), em Ipiranga do Norte, a 455 km de Cuiabá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão teve um alto grau de impacto e duas pessoas ficaram presas às ferragens.