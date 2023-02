Uma mulher, um homem e um bebê de 3 meses foram baleados no final da tarde de quinta-feira (16), em uma das ruas do bairro Jardim Jacarandás, em Sinop. As informações da Polícia Militar dão conta de que o crime aconteceu por volta das 17h20. Inicialmente, a equipe foi informada que um casal havia sido baleado.

Mas, quando chegaram, descobriram que o bebê de 3 meses também foi atingido. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Regional. Não há, até o momento, informações sobre motivação do crime e dos suspeitos. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.