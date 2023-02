Uma destinação de 55 mil reais feita Justiça do Trabalho está viabilizando a 124 jovens do município de Colíder, no norte do estado, se qualificarem para o mercado de trabalho. Eles têm entre 10 a 16 anos e são atendidos pelo Centro de Formação Mirim Cidadãos do Futuro, que auxilia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

O repasse dos valores foi autorizado pelo Comitê Gestor Regional de Ações Afirmativas de Colíder, formado por órgãos do sistema de justiça, entre eles a Vara do Trabalho da cidade. “A Justiça do Trabalho traz valores para serem destinados a obras sociais e projetos como esse. É muito engrandecedor estar participando e trazendo essa oportunidade de formação para essas crianças”, destaca a juíza.

As qualificações são oferecidas em três turmas distintas, cada uma em um período diferente do dia. A aula inaugural ocorreu nesta segunda-feira (13). Os jovens começaram a fazer o curso de informática básica e, posteriormente, cursarão o de inglês básico.

Os 55 mil reais repassados pela Justiça do Trabalho por meio do Comitê estão sendo empregados no custeio da qualificação. As aulas são realizadas no Serviço Nacional do Comércio da cidade (Senac).

O projeto envolve, ainda, a Associação Comercial e Empresarial Colíder (ACIC), Prefeitura e Câmara de Vereadores.