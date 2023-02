O tombamento envolvendo o caminhão VW 5150, de cor branca, foi registrado esta tarde de ontem sexta-feira (17), na BR-163 no trecho entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. A passageira foi socorrida pela equipe de resgate da concessionária e encaminhada ao hospital, o motorista não se feriu.

O caminhão seguia pela rodovia, quando saiu da pista tombando em uma área de vegetação. No momento do acidente chovia e o veículo ficou danificado na cabine e na parte lateral. Não foi informado se estava carregado. Não houve interdição de pista. A dinâmica do acidente passa a ser investigada pela Polícia Rodoviária Federal.