Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso (MPT) investiga denúncia anônima de que não há extintores e nem saída de emergência em unidade da Igreja Universal do Reino de Deus de Cuiabá. Inquérito civil foi instaurado pela promotora do Trabalho Thaylise Campos Coleta, nesta sexta-feira (17). No documento, são apontadas diversas denúncias feitas contra a igreja.

"Álcool em gel nos dispencers já fora da validade. Medidas de prevenção contra a covid nenhuma mais. Exaustores dos banheiros femininos e masculinos com defeito", diz trecho da denúncia.

"Água do filtro com gosto estranho tanto que a maioria dos funcionários tem que trazer água de casa pra poder tomar", é acrescentado em outra parte do documento.

Com a perspectiva de proteção dos direitos fundamentais legitimados pela Constituição Federal, o MPT instaurou a investigação para apurar a suposta falta de proteção contra incêndio. Reportagem entrou em contato com a comunicação da igreja, mas até a publicação da matéria não houve resposta sobre a investigação. O espaço segue aberto para manifestação.