A equipe de Conservação já foi acionada para limpar a estrada

Um caminhão derrubou a carga de sebo que transportava na BR-163 nesta sexta-feira (17) em Sorriso. Registros do local mostram que a pista ficou bastante engordurada. Em vídeo, caminhoneiros que passavam no local comentam que o motorista do caminhão continua dirigindo enquanto a carga cai na pista, como se ele não estivesse percebendo. A pista, então, fica com sebo espalhado por vários metros.

A Concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas às 11h19 para comparecer no quilômetro 728 da via, onde ocorreu o derramamento.

A estrada passou a funcionar no sistema “pare e siga”.