Um carro e um caminhão-tanque se envolveram em um acidente na BR-163, em Sinop, na manhã deste sábado (18). O motorista do veículo de passeio morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal informou que a batida aconteceu no cruzamento com a MT-220, quando o carro invadiu a pista e foi atingido pelo veículo de carga.

O lado do motorista foi atingido. Sérgio Volmir Post, de 52 anos, chegou a ser socorrido e passou por procedimentos de reanimação, mas não resistiu aos ferimentos. No carro, também estava uma mulher, que foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros a um hospital. O estado de saúde dela não foi divulgado. O motorista do caminhão não se feriu. A Politec (Perícia Oficial de Identificação Técnica) esteve no local e deve apontar as circunstâncias do acidente.