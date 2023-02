João Batista Ferreira de Matos, 59, morreu após ser esmagado por uma carreta na tarde de sábado (18), na BR-163, em Nova Mutum. A vítima estava realizando manutenção do veículo de carga no momento em que ocorreu a fatalidade.

Segundo informações, a Rota do Oeste foi acionada às 15h22 para o atendimento a uma ocorrência no km 579. Ao chegar no local, foi constatado que João estava realizando um reparo embaixo da carreta, que estava carregada com madeiras, quando o calço desengatou e ela desceu em cima dele. Ele foi esmagado e morreu na hora.

A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi acionada para análise da ocorrência e liberação do corpo, que foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.