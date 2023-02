A ponte de concreto sobre o Rio São João é a realização de um sonho dos moradores de Nova Bandeirantes, que está sendo realizado pela atual gestão municipal. Observando a importância da obra para o processo de crescimento do município, o prefeito César Périgo (MDB)se articulou em busca de viabilizá-lo. E com o apoio do governador Mauro Mendes (União), a ponte está se transformando em realidade.

A obra está em plena execução e a margem do Rio São João se transformou em um grande canteiro de obras. O investimento é de R$ 9, 2 milhões e tem uma previsão de ser concluída em um prazo de 365 dias.

Obra da ponte de cooncreto no Rio São João representa um importante avanço para o município O pioneiro Francisco Assis, que há 18 anos mora no município, vê a obra como o início de uma nova era em Nova Bandeirantes.

“Nova Bandeirantes está plantando muito grãos e tem um grande rebanho bovino. Uma ponte nova e segura como está que está em construção, vai ajudar no escoamento da produção e contribuir com o nosso crescimento econômico”, disse Francisco.

A ponte há décadas é de madeira. Mas em função da boa gestão politica do prefeito César Périgo, a ponte de concreto, sonho de toda a população, em breve estará pronta, servindo de acesso aos moradores.

A ponta tem 122 metros de diâmetros por 8 metros de largura, com pista dupla. “É uma enorme conquista e um avanço muito grande na nossa logística, melhorando as condições para o escoamento de nossa produção de grãos, carne e madeira. E representa um marco de progresso e desenvolvimento para nosso município e a região”, analisa o prefeito César.