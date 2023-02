Policiais militares de Nova Bandeirantes e Alta Floresta apreendem armas e prende suspeito de furto

A vítima procurou a PM por meio da unidade militar de Nova Bandeirantes (MT), ontem (18), alegando que em sua fazenda teria observado a falta de duas espingardas sendo uma calibre 28 e, uma semiautomática calibre 22 -, ambas com registros e teria um suspeito.

Que ele desconfiava do ex-convivente de sua filha, que há poucos dias teria se separado e não estaria mais morando na fazenda. Que ele sabia onde eram guardadas as armas.

Após o registro do boletim de ocorrência e em posse de informações, a equipe da PM juntamente com outra equipe da Polícia Civil, lograram êxito em localizar o suspeito de 31 anos. Em entrevista, o mesmo confirmou o furto e o local onde escondeu o armamento.

Em seguida, as equipes deslocaram até uma região de mata na zona rural cerca de 25 km da cidade - onde foram encontradas as duas armas e confeccionada a ocorrência no 5° Pelotão de Polícia Militar. O documento, o suspeito e as armas foram entregues na Delegacia de Polícia Civil.