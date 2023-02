Por volta das 23h00 de ontem, domingo (19), um homem identificado como Alex Mota, 32 anos, acabou falecendo após ser atropelado por sua ex-esposa, o caso ocorreu no bairro 13 de Maio, em Guarantã do Norte. De acordo com o portal O Território, Alex saiu de uma conveniência localizada na Av. Dante Martins de Oliveira e conduzia sua motocicleta quando acabou sendo atingido pelo veículo conduzido por sua ex-mulher.

Segundo os peritos da POLITEC, a ex-mulher de Alex usou o carro como uma arma para, atropelar e matar seu ex-marido. Os peritos analisaram que a mulher colidiu na traseira da motocicleta desequilibrando o condutor, fazendo-o cair ao chão. Neste momento, ela jogou o carro novamente em cima do ex-marido, batendo de frente com um poste de energia que veio a cair.

O Corpo de Bombeiros foi o primeiro a chegar ao local e se depararam com a motocicleta em baixo do veículo, com uma vítima já em óbito. A condutora do veículo foi socorrida com vida, com sinais evidentes de possível embriaguez alcoólica. Segundo familiares que estavam no local, o casal tem dois filhos e conviveram juntos por 5 anos.