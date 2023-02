O capotamento de uma Toyota Hilux prata ocorreu, na manhã desta segunda-feira(20), na BR-163 próximo ao Camping Club. Três ocupantes, sendo dois homens e uma mulher foram socorridos pela equipe de resgate da concessionária responsável.

A versão inicialmente apurada é que a caminhonete trafegava sentido centro, quando o condutor perdeu o controle, capotando e caindo em um córrego. Os três estavam conscientes e orientados. A Polícia Rodoviária Federal investiga a dinâmica do acidente.

Com o impacto, a caminhonete ficou bastante danificada e caiu no meio da água, ficando com a lateral esquerda submersa.