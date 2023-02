Wanderley Leandro Nascimento Costa saiu de casa sem dar notícias

A Polícia Civil continua procurando pistas sobre o desaparecimento do servidor público Wanderley Leandro Nascimento Costa, 36 anos. O trabalhador é morador do Bairro São João Del Rey, em Cuiabá, e sumiu na última quinta-feira (16). De acordo com informações de familiares, Wanderley saiu de casa vestindo uma camisa preta e uma calça jeans escura sem dar informações sobre seu destino.

Informações preliminares da Polícia Civil dão conta de que seu carro, um Chevrolet Tracker preto, placas RAQ3A90, foi avistado atravessando o pedágio entre as cidades de Sorriso e Sinop. Apenas um homem que pagou o pedágio teria sido avistado no carro. Wanderley é assessor parlamentar do deputado estadual Wilson Santos (PSD) que informou o desaparecimento do servidor em suas redes sociais.

“Precisamos de ajuda urgente! Nosso amigo Wanderley está desaparecido desde a última quinta-feira e estamos muito preocupados com o seu paradeiro. Juntos, podemos fazer a diferença e trazer o nosso amigo de volta para casa”, disse Wilson Santos.

Familiares do servidor registraram um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. Eles disseram que o servidor não possui problemas de saúde e não teve nenhum desentendimento recentemente. A Polícia Civil de Mato Grosso solicita que qualquer informação seja repassada ao Núcleo de Pessoas Desaparecidas da DHPP, pelo telefone: (65) 99982-776.