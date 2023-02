Vídeo mostra o momento em que Murilo Henrique Araújo de Souza, 18, que confessou ter matado o assessor parlamentar Wanderley Leandro Nascimento Costa, foi preso na tarde desta segunda-feira (20). Conforme apurado pela reportagem, corpo da vítima foi localizado no lixão localizado na área do Cinturão Verde, no bairro Pedra 90, em Cuiabá.

Prisão de Murilo ocorreu por volta das 17h, logo após a polícia de Terra Nova do Norte receber a informação de que o responsável pela morte do assessor estava viajando em uma van com destino à cidade de Guarantã do Norte.

Diante das informações, policiais foram até um dos pontos em que a van faria uma pausa e esperaram a chegada do veículo. Quando Murilo saiu do automóvel, os agentes deram voz de prisão. À polícia, o homem revelou ter ocultado o cadáver no lixão. Junto a Murilo os policiais localizaram o cartão bancário e um notebook da vítima.

Wanderley era assessor parlamentar do deputado Wilson Santos (PSD) e estava desaparecido desde a última quinta-feira (16). Em nota, o deputado lamentou o assassinato e prestou solidariedade à família. "Neste momento de dor, em que a notícia foi confirmada pela polícia, se solidariza à família, amigos e colegas de trabalho numa corrente de oração é fé. Que Deus possa receber nosso companheiro de braços abertos e consolar seus familiares. Que a justiça seja feita!", disse o deputado no comunicado.

Desaparecimento

Wanderley foi visto pela última vez na quinta-feira, quando saiu da casa em que morava, no bairro bairro São João Del Rey, e parou de se comunicar com a família. Após o desaparecimento, a Polícia Civil foi acionada e busca informações sobre o paradeiro do trabalhador. Informações preliminares da polícia dão conta que o carro de Wanderley, um Chevrolet Tracker preto, placas RAQ3A90, foi avistado atravessando o pedágio entre as cidades de Sorriso e Sinop.

Apenas um homem que pagou o pedágio teria sido avistado no veículo. Diante do desaparecimento, o deputado utilizou suas redes sociais para promover a busca por informações que possam ajudar na localização de Wanderley.