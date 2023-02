Um homem ainda não identificado, que conduzia uma carreta, morreu num acidente na BR-364, na madrugada desta terça-feira (21). O capotamento do veículo de carga foi registrado na Serra de São Vicente, em Santo Antônio do Leverger (34 km ao Sul de Cuiabá).

A pista sentido norte foi bloqueada totalmente para os trabalhos de remoção do veículo. De acordo com a concessionária Rota do Oeste, responsável pela administração do trecho da rodovia, as equipes de socorro foram acionadas por volta das 04h41. A informação apontava para um capotamento envolvendo uma carreta no quilômetro 349, sentido norte da rodovia federal.

O motorista do caminhão morreu ainda no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acionou a Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML), que já estão no local realizado os procedimentos cabíveis. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela PJC.