Operação conjunta entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), a Força Tática da Polícia Militar e o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) apreendeu 8 tratores, um caminhão e uma motosserra flagrados em uso para desmate ilegal.

Operação foi realizada entre os dias 7 de 17 de fevereiro e fiscalizou 25 áreas da região Norte e médio-norte de Mato Grosso, após alertas do sistema de monitoramento por satélites apontarem retirada de vegetação, com potencial de expansão da área desmatada.

Destes, dois tratores e uma motosserra foram removidos, enquanto o restante foi inutilizado no local, garantindo que o dano ambiental não continue. Além da fiscalização terrestre feita pelas equipes, esta ação contou com o apoio do Ciopaer para sobrevoar de helicóptero as áreas e fiscalizar localidades de difícil acesso.

As operações ocorrem de forma permanente em todo o estado com base nos alertas que apontam com precisão qualquer mudança na vegetação. Os dados são cruzados com as autorizações emitidas pelo órgão ambiental, o que direciona as equipes para onde está ocorrendo o desmatamento ilegal.

Os alertas de desmatamento que orientam a fiscalização são emitidos pela Plataforma de Monitoramento da Cobertura Vegetal, que monitora todo o território estadual com imagens de alta resolução com satélites Planet. A ferramenta foi adquirida pela Sema em 2019, com recursos internacionais do Programa REM Mato Grosso.

Nos últimos quatro anos, o investimento na prevenção e combate ao desmatamento ilegal e incêndios florestais chegou a R$ 180 milhões, com 27 mil alertas de desmatamento atendidos, 1,2 milhões de hectares embargados e R$ 5,2 bilhões em multas ambientais aplicadas.

Denuncie crimes ambientais

Quem se deparar com um crime ambiental deve denunciar por meio dos contatos: da Polícia Militar (190), ouvidoria da Sema (0800 065 3838 ou WhatsApp (65)99321-9997), por e-mail ([email protected]) ou pelo Aplicativo MT Cidadão.