O crime aconteceu na quinta (16) passada e o corpo só foi localizado nesta segunda-feira (20) em Cuiabá

O delegado João Antônio Ribeiro Torres, do Município de Lucas do Rio Verde, afirmou que o servidor público Wanderley Leandro Nascimento Costa, de 36 anos, tinha uma “relação emocional” com a dupla presa investigada pela sua morte.

“Os dois indivíduos já vinham mantendo uma certa relação emocional com a vítima. Mas eles não souberam explicar com mais detalhes”, afirmou o delegado, responsável por uma das prisões em entrevista ao site local Portal Estadão MT.

De acordo com a versão apresentada pelos suspeitos, “a vítima teria feito uma proposta de manter alguma forma de relação sexual com o irmão deles”. Ainda conforme o depoimento deles, o pedido teria causado uma “comoção nos dois”, levando-os a cometer o crime.

Ainda segundo os depoimentos, o servidor foi morto por asfixia. “A gente não tem acesso à perícia ainda, mas segundo eles, a vítima foi asfixiada e o corpo foi ocultado em uma região da Capital”, afirmou. Os suspeito foram identificados como Murilo Henrique, de 18 anos, preso em Terra Nova do Norte, e Richard Estaques Aguiar Silva Conceição, localizado próximo a Nova Mutum.

Segundo o delegado Hércules Batista Gonçalves da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Cuiabá, ainda é cedo para apontar a motivação do crime que é investigado em duas linhas investigativas.

“Apesar de eles terem levado o carro e uma TV, não sabemos ainda se a intenção era matar e depois resolveram furtar (homicídio, ocultação de cadáver e furto) ou se a intenção desde o início era de roubo seguido de morte (latrocínio e ocultação de cadáver)”, afirmou Hércules.

“Somente no decorrer das investigações é que teremos essa certeza”, completou.