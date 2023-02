As sete vítimas assassinadas na chacina em um bar em Sinop já foram identificadas e dentre elas estão pai e filha, uma adolescente de 12 anos. O dono do bar também está entre os morts. Os dois assassinos, executaram as vítimas utilizando uma espingarda calibre 12 e uma pistola caliire 380, também já foram identificados, mas continuam foragidos.

O crime foi praticado no Bruno Snooker Bar, situado no bairro Jardim Lisboa, na tarde desta terça-feira (21), feriado de Carnaval. Os assassinos, ainda foragido são Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos. Eles perderam cerca R$ 4 mil em um jogo de sinuca, momentos antes, no estabelecimento.

Depois voltaram, continuaram jongado e deixaram duas armas dentro de uma caminhonete S10. Eles perderam novamente e foram zoados por algumas pessoas que estavam bar. Com isso, pegaram as armas nas caminhonetes e executaram sete pessoas.

Os criminosos pegaram uma quantia em dinheiro na mesa de sinuca e na bolsa de uma das vítimas. Morreram o dono do estabelecimento: Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35 anos, Josué Ramos Tenório, de 48 anos. Adriano Balbinote. Orisberto Pereira Souza, de 36 anos. Getúlio Rodrigues Frazão, e a filha dele, Larissa de Almeida Frazão, de 12 anos e Eliseu Santos da Silva, de 47 anos. Elizeu chegou a ser socorrido em estado grave ao Hospital Regional de Sinop, mas morreu no centro cirúrgico.

O Caso

Edgar e Ezequias estavam em um bar jogando sinuca e perderam. Revoltados com chacotas, os dois foram a uma caminhonete 10 estacionada na frente do bar e voltaram armados com uma pistola e uma espingarda calibre 12. Eles entram no bar e atiram contra pesoas. Foram mortos seis homens e uma adolescente.

Nas imagens é possível ver que um dos assassinos manda que todos se aproximem da parede, enquanto outro desce da caminhonete com a espingarda calibre 12. Na sequência eles começam a atiraram a esmo contra várias pessoas. Depois que todas as vítimas já estavam caídas, o suspeito com a doze, foge fumando cigarro. O comparsa foge junto.

A adolescente de 12 anos foi morta com um tiro nas costas enquanto corria para se afastar do bar. O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas constatou que seis pessoas já estavam mortas. Uma pessoa foi socorrida em estado grave mas não resistiu e morreu. Imagens de pessoas ensanguentadas, incluindo homens e mulheres, já estão circulando em aplicativos de celulares.

As fotos mostram as vítimas caídas no chão do bar e ao lado dos cartuchos de munições.