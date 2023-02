Em Sorriso/MT, na manhã de terça (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tirou de circulação um ônibus clandestino que acabara de sair do município com destino ao Estado do Maranhão e transportava 12 passageiros entre crianças e adultos.

Além da natureza clandestina do serviço de transporte de passageiros, chamava atenção as péssimas condições de segurança do veículo e o fato do seu condutor, um homem de 38 anos, não possuir carteira nacional de habilitação (CNH) e contar com um longo histórico de autuações pela PRF em razão da mesma infração: dirigir veículo de transporte coletivo de passageiros sem CNH.

O condutor foi autuado em diversos artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o veículo retornou à cidade de Sorriso, onde todos os passageiros foram desembarcados na rodoviária.

O ônibus foi recolhido ao pátio contratado pela PRF e o caso foi enviado à apreciação do Poder Judiciário quanto às condutas criminosas que podem ser caracterizadas na ocorrência.