Após o criminoso Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, ser morto durante confronto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) na tarde desta terça-feira (22), outro envolvido na chacina que vitimou sete pessoas em Sinop, Edgar Ribeiro de Oliveira, de 30 anos, informou que pretende se entregar à Polícia Militar na manhã de quinta-feira (23), em uma delegacia de Sinop.

Advogado Marcos Vinicius, que está atuando na defesa de Edgar, informou que o cliente entrou em contato com ele para planejar sua entrega às autoridades. De acordo com ele, o homem filmado com uma espingarda calibre 12 matando as vítimas da chacina com tiros nas costas, está desarmado e não quer confronto com ninguém, como foi o caso do comparsa Ezequias. “Vamos ajeitar certinho para fazer a entrega. Só que eu quero... eu estou desarmado, não quero confronto com a polícia. Eu não tenho nenhuma arma mais. As armas ficaram na caminhonete. Eu não tenho arma. Eu não quero nenhum tipo de confronto com ninguém. Eu só quero me entregar”, disse Edgar em um áudio.

A dupla foi filmada assassinando a sangue frio sete pessoas, entre elas uma adolescente de 12 anos, no estabelecimento Bruno Snooker Bar, na tarde desta terça-feira (21). Cerca de 24 horas depois do crime, após uma força tarefa montada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Ezequias foi morto na tarde desta quarta-feira. Ele estava escondido em uma região de mata, distante a cerca de 14 quilômetros de Sinop.

A informação sobre a morte foi confirmada à reportagem pelo comandante geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Mendes. Ezequias era quem usava uma pistola ponto 40 e foi o responsável por render as vítimas e obrigá-las que se encostassem na parede. Já Edgar era o que estava com uma espingarda e atirou nas vítimas, algumas pelas costas.

CRIME E MOTIVAÇÃO

De acordo com o delegado Bráulio Junqueira, Edgar participava de um jogo de sinuca contra Getúlio, uma das vítimas, e perdeu cerca de R$ 4 mil pela manhã. No período da tarde, ele voltou na companhia de Ezequiel e desafiou Getúlio novamente. Eles jogaram mais algumas partidas e também perderam. Segundo o delegado, Edgar ficou revoltado e, em seguida, deu um sinal para Ezequias, que rendeu todas as pessoas, enquanto o comparsa pegava uma espingarda no carro.

"O primeiro a disparar foi o Ezequias, que deu um tiro no Bruno, dono do bar, e depois um tiro pelas costas do Getúlio, que caiu, e recebeu mais dois tiros na cabeça. Enquanto isso, Edgar disparava de 12", explicou. Bráulio afirmou que nove pessoas foram rendidas e apenas duas delas sobreviveram. Conforme relato de testemunhas à polícia, o clima no local era tranquilo e não houve discussão ou qualquer outra desavença no bar antes do crime