Levantamento do Mapa da Fraude da ClearSale, revelaram que os estados da região Centro-Oeste concentraram em todo o ano passado 2,5% em tentativas de fraudes, e 10,5 milhões de pedidos no total, no País. Mesmo com destaque para a região, Mato Grosso foi o estado menos registros de fraudes, 1,4 milhão, em relação aos vizinhos Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

O estado que registrou o maior número de tentativas de fraude foi Goiás (2,9%), que obteve 3,8 milhões de pedidos e ticket médio de R$ 1.465, seguido do Distrito Federal (2,7%), que também registrou 3,8 milhões de pedidos, porém com ticket médio de R$ 863, Mato Grosso (2,0%) com 1,4 milhão de pedidos e ticket médio de R$ 1.647 e Mato Grosso do Sul (1,3%) com 1,5 milhão e ticket avaliado em R$ 1.765.

O estudo trouxe ainda duas novidades para o balanço de 2022: o marketplace e o ticket médio da fraude, que chegou a R$ 1.274, atingindo o terceiro lugar entre as regiões do País.

O estudo aponta que as categorias que mais concentraram tentativas de golpe na região foram: eletrônicos (8,9%) com ticket médio de R$ 2.695, celular (8,5%) com ticket médio de R$2.889 e informática (5,2%) com ticket médio de R$ 2.674.

Para o levantamento do Mapa da Fraude, a ClearSale considerou apenas pagamentos via cartão de crédito no e-commerce. São consideradas tentativas de fraude todas as transações que, por algum motivo, foram classificadas como suspeitas ou que foram confirmadas como fraude.