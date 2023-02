Uma caminhonete da Secretaria Especial de Saúde Indígena acabou caindo em um rio na região Norte de Mato Grosso na noite de ontem (22). O veículo transportava vários Indígenas na estrada E-60, que faz divisa entre Guarantã do Norte e a Matupá.

O veículo ficou quase que totalmente submerso. Uma menina de aproximadamente 5 anos, foi levada pelas águas.

O Corpo de Bombeiros de Guarantã do Norte foi acionado e informado que uma criança indígena teria desaparecido e imediatamente se deslocou ao local com os mergulhadores, para realizar as buscas. O corpo da criança foi localizado na tarde de hoje (23). O motorista foi detido, sendo acusado pelos indígenas por omissão de socorro.

A criança e a família são da Aldeia Copoto, em Peixoto de Azevedo. O líder indígena Patxon Metuktire, destacou ao Nortão Online que o motorista conduzia o veículo e à 15 km da aldeia, chegou a um córrego cheio e com forte correnteza. “Mesmo assim tentou atravessar, foi quando a correnteza virou o carro.

Todos os ocupantes, incluindo o motorista conseguiram sair do carro e uma criança desapareceu. O pai chegou na aldeia e informou para a comunidade. Na mesma noite equipe de busca formado pelos moradores da aldeia se deslocaram ao local para tentar encontrar a criança”.