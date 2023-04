Polícia Rodoviária Federal apresentou hoje (24) os principais resultados da Operação Tiradentes 2023, encerrada às 23h59 do último domingo (23). Um dos principais objetivos do reforço de fiscalização foi o de coibir infrações como embriaguez ao volante, excesso de velocidade, falta de uso do cinto de segurança e, especialmente, ultrapassagens proibidas.

Estas infrações estão diretamente relacionadas aos acidentes graves registrados nas rodovias do país.

Quanto aos acidentes graves, a operação deste ano apresentou redução de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior (21 a 24 de abril). A tendência também foi observada no número de mortos, que caiu 71%, e no número de feridos, 3,5% menor neste ano.

Operação Tiradentes 2022 / 2023 -Comparativo Ocorrência 2022 2023 Percentual Mortos 7 2 -71% Feridos 28 27 -3,5% Acidentes graves 12 6 - 50% Acidentes totais 28 26 -7%

Fonte: Sistemas PRF

Os resultados positivos na redução dos índices de violência no trânsito são frutos do direcionamento dado pela Polícia Rodoviária Federal nesta operação. As ultrapassagens proibidas, que estão entre as cinco principais causas de acidentes graves nas rodovias, tiveram especial atenção.

Durante o feriado, foram 159 autuações dessa natureza nas rodovias do Mato Grosso.