Policiais militares do 22º Batalhão prenderam em flagrante um homem de 20 anos por porte ilegal de arma de fogo, no final da tarde deste domingo (23.04), em Peixoto de Azevedo. Com o suspeito, foi apreendido um revólver carregado com seis munições.

Por volta de 17h, a equipe do 22º BPM, em patrulhamento pelo bairro Liberdade, realizou abordagens e buscas a pessoas que estavam em um bar da região. Ao se aproximar do suspeito, a equipe identificou que o homem apresentou muito nervosismo e realizou busca pessoal.

Com o suspeito, a PM encontrou um revólver calibre .32 adaptado para calibre .38, bem como seis munições intactas. Ainda na busca pessoal, os policiais encontraram também uma porção de substância análoga à maconha.

Questionado, o homem não apresentou documentação da arma. Em checagem via sistema, os policiais militares encontraram diversas passagens criminais do suspeito por tráfico de drogas, furto, receptação e tentativa de homicídio.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia da cidade, com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências.