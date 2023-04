Segundo informações, a vítima foi pega pelos colegas, que esfregaram as genitálias em partes de seu corpo

A delegada titular da Delegacia da Criança e Adolescente de Cuiabá, Juda Marcondes, informou que está ouvindo suspeios e testemunhas na investigação sobre o estupro coletivo que teria sido cometido por colegas contra uma criança de 10 anos, em uma escola do município de Nossa Senhora do Livramento (44 km de Cuiabá). A denúncia foi feita pelos pais da criança no último dia 5.

Segundo informações obtidas pelo HNT, o menino estava no pátio da escola quando quatro alunos de idade não revelada o seguraram e começaram a passar a mão em suas nadegas. Em seguida, um deles tirou o pênis e começou a esfregar na vítima.

A criança, completamente apavorada com o acontecido, começou a gritar por ajuda até que a diretora da escola correu para onde estava a vítima e conseguiu conter a atitude dos suspeitos. Posteriormente, ela acionou os pais da criança, que fizeram a denúncia à polícia.

A criança, com medo de voltar para escola, pediu transferência da unidade e está estudando em um colégio de Várzea Grande.