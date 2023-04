Suspeito ameaçou a vítima com um canivete, exigindo que ela tirasse a roupa

Um homem suspeito de tentativa de estupro praticado contra sua companheira de moradia foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na sexta-feira (21.04), em ação dos investigadores da Delegacia de Sorriso. O suspeito, de 47 anos, utilizou um canivete para ameaçar a vítima para que mantivesse relação sexual com ele.



As diligências iniciaram logo após a vítima de 23 anos procurar a Delegacia de Sorriso relatando que estava dividindo moradia com o suspeito há poucas semanas e na sexta-feira (21), foi ameaçada por ele, que em posse um canivete no interior da residência que ordenou que ela tirasse as roupas.



A vítima conseguiu reagir, empurrando o suspeito e fugindo do local, momento em que procurou a Polícia. Com base nas informações, a equipe de investigadores da Delegacia de Sorriso foi até o endereço, onde localizou o suspeito realizando a prisão em flagrante.



Após a lavratura do flagrante, o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia, onde foi decretada a sua prisão preventiva, ficando o preso à disposição da Justiça.