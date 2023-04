O delegado responsável pela investigação do caso, Philipe Pinho, explicou que todas as pessoas que tiveram contato com eles já prestaram depoimento, inclusive o homem que os contratou para o trabalho. “Estão sendo ouvidos todos que tiveram contato com as vítimas, principalmente o gerente que chegou de viagem junto com os jovens. Ele tem colaborado com as investigações e foi nosso ponto de partida”, explicou.

As vítimas, segundo a polícia, estavam em Campo Verde para fazer a instalação de câmeras de segurança nas escolas municipais. No dia 19, os trabalhadores foram para um bar e, em seguida, um deles enviou uma mensagem a um amigo dizendo: ‘mano, deu ruim’. Depois disso, ninguém mais conseguiu contato com as vítimas.

De acordo com a polícia, o homem que estava acompanhando os jovens no trabalho contou que foi até o bar procurá-los logo após o envio da mensagem, mas não os encontrou. O carro das vítimas, em um primeiro momento, estava no estacionamento do local, no entanto, na noite do dia 19, o veículo também havia desaparecido.

A investigação está em sigilo. Segundo o delegado, a polícia segue várias linhas de investigação, pois ainda não é possível saber como ocorreu o desaparecimento.