Dono dos animais admitiu que não possuía autorização para criar as aves

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Comodoro, apreendeu 10 pássaros silvestres em Nova Lacerda (546 km a oeste de Cuiabá), na manhã dessa terça-feira (25.04). Um homem que se apresentou como responsável pelas aves foi autuado em flagrante por crime ambiental.



As aves foram encontradas em uma das casas do bairro Central de Nova Lacerda. Questionado, o morador admitiu que não possui autorização ou licença para criação dos animais em cativeiro. Entre os pássaros apreendidos estão dois curiós, um coleiro, dois canários-belgas e cinco canários da terra. As aves estavam em bom estado de saúde, sem sinais de maus-tratos.



O homem que se declarou dono dos pássaros foi autuado em flagrante previsto no artigo 29, § 1º, III, da Lei de Crime Ambiental, de guardar, ter em cativeiro, pássaros provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.



As aves foram apreendidas e passaram por uma avaliação, posteriormente serão devidamente encaminhadas a um local específico que assegurará a continuidade de suas vidas.