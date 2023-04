O homem, de 46 anos, que foi baleado na região do tórax e abdômen, ontem à tarde, está sob cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin, de Alta Floresta. O crime ocorreu enquanto prestava serviços em uma fazenda, na estrada Indeco em Apiacás, conforme o boletim de ocorrência.

Uma testemunha alegou, para a Polícia Militar, que acompanhava a vítima, momentos antes do ocorrido. O suspeito, que trabalharia no mesmo local, discutiu com ele devido a questões de trabalho.

Em determinado momento, sacou um revólver calibre 38 e teria acertado dois disparos. Outro homem conseguiu desarmá-lo. A vítima foi colocada em uma caminhonete e levada ao hospital em Apiacás e transferida ao regional.

O autor dos disparos fugiu e a delegacia de Alta Floresta conduz a investigação.