Policiais militares do 22º Batalhão e da 2ª Companhia Independente apreenderam, na noite desta terça-feira (25.04), armas, munições, entorpecentes e equipamentos digitais em uma residência no bairro Cidade Alta, no município de Matupá. Na ocasião, um homem, de 24 anos, foi preso.



Os militares receberam informações de um possível ponto de comercialização de entorpecentes na Rua 11, na qual estariam dois homens, em atitude suspeita, manusando armas de fogo e diversas munições de frente a uma residência.



Após a denúncia, os militares saíram em diligência e conseguiram visualizar a dupla. No entanto, um dos suspeitos, ao perceber aproximação da polícia, fugiu pulando das casas vizinhas e não foi identificado até o momento. Durante a fuga, ele dispensou no chão um revólver calibre .357 com oito munições.



Já durante abordagem ao segundo suspeito, os militares apreenderam um revólver calibre .22 com dez munições intactas. O homem portava uma mochila preta que continha um tablete de maconha e uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína. Ainda com o suspeito, foram apreendidos duas balanças de precisão, uma luneta, um drone, dois rádios comunicadores e mais 17 munições calibre .22.



O homem não relatou aos policiais a origem e destino dos materiais encontrados. O suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e corrupção de menor e encaminhado para a delegacia do município junto com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.