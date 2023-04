Troca de tiros aconteceu em uma fazenda de Marianópolis, na região oeste do estado de TO. A busca pelos criminosos já dura 18 dias na zona rural do Tocantins, com sete mortos e dois suspeitos presos.

Um novo confronto entre policiais e suspeitos de assaltar uma transportadora de valores em Confresa (MT) foi registrado na manhã desta quinta-feira (27). A informação é de que um suspeito foi baleado e outros dois conseguiram fugir pela mata. A busca pelos criminosos já dura 18 dias.

O confronto aconteceu na região da Fazenda Carreiro, na zona rural de Marianópolis, próximo a TO-080, após o grupo de suspeitos ser encontrado pela Força Tática da PM do Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, o homem ferido foi socorrido e levado para o Hospital de Marianópolis, mas não há informação sobre o estado de saúde dele.

A caçada aos criminosos que aterrorizaram a cidade de Confresa (MT) e fugiram pelos rios Araguaia e Javaés começou no dia 10 de abril em território tocantinense. Desde então foram registrados diversos confrontos que resultaram na morte sete suspeitos. Outros dois foram presos.