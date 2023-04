Flauberth Maranhão Damasceno, 26 anos, faleceu, ontem, durante acidente de trabalho no distrito de Entre Rios, em Nova Ubiratã (170 quilômetros de Sinop). Ele chegou a ser encaminhado para atendimento médico em Feliz Natal, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme a Polícia Civil, a testemunha contou que estava com a vítima trabalhando na instalação de internet na praça da Agrovila, quando ao subir no poste para passar o cabo de fibra, Flauberth encostou no cabo de alta tensão da rede elétrica.

A testemunha relatou que puxou a escada para a vítima não ficar grudada no cabo de alta tensão, no momento em que houve a queda do trabalhador, que caiu desacordado. Uma equipe médica prestou os primeiros socorros e o encaminhou até a unidade de saúde, porém devido ao agravamento do estado de saúde veio a óbito.

O sepultamento foi, esta manhã, no no distrito de Entre Rios.