Três corpos foram encontrados pela Polícia Civil e Militar de Campo Verde, na tarde de sexta-feira (28). Há possibilidade dos restos mortais serem de Elias Lopes da Silva, 27, Eduardo Sousa de Lima, e Alexssandro da Silva Feliz, 34, desaparecidos desde o dia 9 de abril no município.



Os agentes estavam em diligências para localizar as vítimas desde a comunicação do desaparecimento. No decorrer da apuração, foi identificada possível morte e ocultação de cadáver em área rural às margens da MT-344, entre Campo Verde e Dom Aquino.



Os servidores foram ao local e encontraram uma cova recente. Ao escavar, os 3 corpos foram achados.



As equipes da Polícia Civil e da Politec estiveram no local para as providências cabíveis. As investigações seguem em andamento para identificação dos suspeitos e esclarecimento das circunstâncias e motivação do crime.



Desaparecimento



Os rapazes são de São Paulo e estavam no município para trabalho de instalação de câmeras. A última vez que foram vistos, estavam no “Bar do Corote” e um quarto colega os esperava no hotel. Foi ele que comunicou o sumiço do trio.



Segundo o jovem, um dos amigos mandou mensagem dizendo “mano, deu ruim” e ele foi ao bar. Mas não teve mais informações sobre o grupo.